В ”Нашей Украине” назревает раскол?

Сперва Президент многозначительно промолчал, "отвечая" на вопрос журналистов о возможности парламентской коалиции НУ + "Регионы". Потом Янукович заявил, что будет объединяться после выборов с настоящими патриотами. Одновременно примиренческие намеки звучали из оранжевого лагеря. Потом Тимошенко публично высекла Ющенко, намекнув на будущий союз. Потом Бессмертный отрицал возможность коалиции...

Мы становимся свидетелями раскола НСНУ. Одна часть выступает за блокирование януковичами, вторая говорит: ни за что...

Бизнес-окружение Президента в лице Жвания, Порошенко, Третьякова и других мыслит более рационально. Им безразлично, как "нашеукраинско"-"региональную" коалицию воспримет оранжевый электорат. Для них главное - стабильность и сферы влияния. Похоже, такой же мысли придерживаются и в лагере Ахметова. Они не слишком проникаются переживаниями бело-голубого населения Донбасса, поныны искренне верящего в наколотые апельсины.

Но, наверное, в лагере "Нашей Украины" найдется много противников возможного объединения с "Регионами". Роман Бессмертный - один из них. Правда, трудно поверить, что Рома действительно стремится договориться с Юлей, которую он считает, по его же словам, аферисткой. Но и к "Регионам" у него душа не лежит. Потому что он хорошо знает, как это может отразиться на общественных настроениях. Поэтому не исключено, что после выборов в парламенте появятся по меньшей мере два крыла "Нашей Украины": одно - чисто оранжевое и второе - с примесями бело-синего.

Новая Конституция не позволяет депутатам выходить из фракции, так что не удивительно, если кто-то в знак протеста против возможного братания с "Регионами" положит депутатский мандат.

Но, наверное, это будет не Роман Бессмертный.