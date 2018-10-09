Парусная регата на Кубок Национального авиационного университета «Південна варта»

13 - 14 октября 2018 на акватории Каневского водохранилища, вблизи города Украинка состоится XХІV Всеукраинская парусная регата «Південна варта», которую ежегодно проводит яхт-клуб «Південний» Национального авиационного университета и отмечает 85-летний юбилей университета.

Гонки проходят в два этапа. В первый день соревнований парусники должны преодолеть дистанцию ​​длиной в 25 морских миль (примерно 50 км), которая простирается от г.Украинка, идет вдоль берегов поселков Триполье, Халепье и Витачив к поворотному знаку возле села Кийлов и завершается финишем вблизи яхт-клуба «Південний». По завершению первого дня организаторы соревнований традиционно угощают всех участников и гостей регаты фирменной ухой.

Утром второго гоночного дня парусники выходят на старт 8-мильной дистанции, которая образует треугольник вокруг островов вблизи г. Украинка. В этот же день происходит торжественное награждение победителей и призеров соревнований.

Расписание гонок:

13 октября 2018 Суббота (первый гоночный день)

11:30 Торжественное открытие регаты, собрание капитанов, брифинг

12:30 Старт первой гонки.

14 октября 2018 воскресенье (второй гоночный день)

9:00 Старт вторых гонки.

13:00 - 14:00 Торжественное закрытие и награждение победителей соревнований "ПІВДЕННА ВАРТА - 2018".

В гонках планируют принять участие около 60 экипажей (в прошлом 2017 году приняло участие 43 экипажа и 150 участников), представители яхт-клубов столицы, городов Вышгорода, Славутича, Переяслав-Хмельницкого и Украинки, а также Черкасской, Полтавской и Кировоградской областей. Некоторые из них возглавляют спортсмены известные в Украине и за ее пределами, это призеры и победители мировых, европейских и олимпийских парусных гонок, участники международных парусных регат.

Национальный авиационный университет представят яхты «Фокус», «Оса», «Полонез», «Эос» и «Ост», команды которых преимущественно состоят из преподавателей, студентов и выпускников университета.

Гоночный комитет регаты после регистрации участников проводит распределения парусников на 9 зачетных групп, в которых экипажи будут бороться за призовые места и главный приз - Кубок Национального авиационного университета.

«Південний» - практически единственный «вузовский» яхт-клуб в Украине, который занимается спортивной подготовкой студенческой молодежи на парусниках, организацией и проведением парусных гонок. Впервые регата была проведена в 1994 году как клубная, а в 1996 году название регаты "Південна варта" официально внесена в календарь соревнований по парусному спорту среди крейсерских яхт, и стала как завершающая в официальном календаре крейсерских парусных гонок в столице.

Контакты:

Григорий Голембиевская +38 (067) 447-36-83 e-mail: golembievsky.g@gmail.com

Евгений Плахотнюк +38 (097) -0215563 e-mail: iesp@i.ua

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