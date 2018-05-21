И снова премьера от UDT. «Спасение архонта»

И снова премьера от UDT (Ukrainian Dance Theater). Уже 30 мая на искушенных театралов ждут два хореографических спектакля: первый – уже знакомые и любимые «Variations of life» от Анны Герус, второй - работа молодого, но опытного хореографа и перформера Елены Вертегел в стиле пластического театра на основе мифа гностических учений II-III ст. про Святую Софию и ее сыновей. Музыку к спектаклю написала юная композиторша Марта Галаджун с собственным взглядом на тему и современную музыку. Костюмы разработаны и созданы дизайнером одежды Кариной Гаевой. В одноактном 30-минутном спектакле задействованы 7 исполнителей, отобранных в открытом кастинге, которые будут танцевать в разностилевых техниках. Синтез contemporary и physical, а также сочетание эстетики разных подходов: голосовые вкрапления, куклы, актерская игра, аудиовизуальный ряд и диалог со зрителем создают настоящее многоуровневое интерактивное действо, призванное донести глубинную идею спасения через трансформацию сознания. Со слов самого режиссера О. Вертегел, «спасение возможно только через свет-любовь к спокойствию-и вплоть до полной осознанности», - именно в такой последовательности автор строит идею на сцене и в жизни.

Премьерный показ балета «Спасение архонта» и хореографического спектакля «Вариации жизни» состоится 30 мая в 19:00 на сцене Молодого театра по адресу:

Киевский Академический Молодой Театр, ул. Прорезная, 17

Билеты можно приобрести по ссылке или в кассе театра:

https://widget.kontramarka.ua/uk/widget4site1/widget/event/100065004

Для справки: в Конце декабря 2017 г. Ukrainian Dance Theater (UDT) (украинское название -Украинский Театр Танца) был официально зарегистрирован. За полгода новорожденный театр уже третий раз за весну выносит на суд зрителей премьеру. Открытый к экспериментам и поиску новых средств выражения, UDT создает качественные и художественно целостные спектакли, приглашая молодых хореографов и исполнителей, композиторов и дизайнеров. Эволюция танца и театрального искусства получила творческую площадку для реализации самых смелых и захватывающих идей. Основательница UDT - художественный руководитель и хореограф Анна Герус.