Подписание Меморандума о сотрудничестве ЕБРР и Концерна Галнафтогаз

13 ноября состоится церемония публичного подписания Меморандума о сотрудничестве между Европейским банком реконструкции и развития и «Концерном Галнафтогаз» в первом совместном социальном проекте «Умоляю, живи! Безопасность на дороге ».

После подписания состоится пресс-конференция директора ЕБРР в Украине Шевка Аджунера и президента «Концерна Галнафтогаз» Виталия Антонова.

Меморандум будет подписан накануне Всемирного дня памяти жертв ДТП. В Украине показатель смертности в результате аварий на дорогах составляет 13,5 человек на 100 тысяч жителей. Только в 2013 году в ДТП погибло более 5000 украинцев. Это одни из самых высоких показателей в Европе.

Чтобы сохранить жизнь участников дорожного руку, повысить их безопасность и ответственность друг перед другом, ЕБРР совместно с сетью АЗК «ОККО» инициировали проект «Умоляю, живи! Безопасность на дороге ». Проект будет внедряться в 2014-2015 годах на трассе М05 (Киев-Одесса), является одной из самых опасных в Украине.

Подписание меморандума запланировано на 13 ноября 2014 в 09.30 в конференц-зале Представительства ЕБРР в Украине по адресу:

м. Киев, ул. Немировича-Данченко, 16.

Аккредитация обязательна:

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