10:30 17 апреля Официальное открытие экспозиции Schneider Electric на elcomUkraine 2018

Компания «Шнейдер Электрик Украина» в лице генерального директора Михаила Бубнова, выражает Вам свое почтение и приглашает на торжественное официальное открытие экспозиции Schneider Electric на международной специализированной выставке elcomUkraine 2018, которое состоится в присутствии представителя Посольства Франции в Украине, Руководителя экономического отдела в Украине, Белоруссии и Молдове пана Винсента Пренго, представителей правительственных структур, руководителей ключевых заказчиков.

Официальное открытие стенда состоится 17 апреля 2018 года в «КиевЭкспоПлазе».

10:30 – 11:00 – Официальное выступление и открытие

11:00 – 11:15 – Пресс-конференция

11:15 – 11:45 – Осмотр экспозиции и фуршет

Место: стенд Schneider Electric, номер B621, павильон №1.

Локация: г. Киев, ул. Салютная, 2-Б., ВЦ «КиевЭкспоПлаза», Выставка elcomUkraine 2018

Schneider Electric находится на передовой цифровой трансформации в сферах управления энергией и автоматизации для жилых домов, зданий, центров обработки данных, инфраструктуры и промышленности.

Присутствие в более чем 100 странах мира позволяет Schneider Electric быть бесспорным лидером в области управления электроэнергией (низкое и среднее напряжение, бесперебойное энергоснабжение) и систем автоматизации. Мы предлагаем эффективные интегрированные решения, объединяющие управление энергией, автоматизацию и программное обеспечение для повышения энергоэффективности, энергосбережения и снижения эксплуатационных затрат.

Впервые в рамках экспозиции будет представлено открытую инновационную архитектуру EcoStruxure™, которая объединяет информационные и операционные технологии, взаимодействующие между собой. EcoStruxure™ - это надежные, экологичные, безопасные технологии на основе Интернета Вещей для эффективного и рационального энергоменеджмента и АСУ ТП, объектов энергетики и промышленности, про решения для сохранения критически-важных данных, беспрерывному электроснабжению и оптимизации капитальных и эксплуатационных затрат.

На стенде Вы также узнаете каким образом модернизировать и сделать более безопасным собственное жилье, отельный или жилой комплекс, и какие инновации появились для владельцев электромобилей.

Ссылка для регистрации>> https://ru.surveymonkey.com/r/LFQXFZM