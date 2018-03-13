Украинцы выбирают «Эко-Поплавок»!

Сеть магазинов «Эко-Поплавок» отметила лучших покупателей 2017 года и наградила их подарочной продукцией!

Украинцы делают выбор в пользу фермерской продукции «Эко-Поплавок». Мы заботимся о своих потребителях и предлагаем им вкусные качественные продукты собственного производства и современный сервис.

Качество сырья обеспечивает фермерское хозяйство «Ятрань» семьи Поплавских из экологически чистого региона (c. Мечиславка Благовещенского района Кировоградской области).

Ассортимент продукции «Эко-Поплавок» насчитывает более 200 единиц – мясную и молочную продукцию, овощи, фрукты, масло, натуральные соки, напитки собственного производства, минеральную воду, домашние соленья и консервирование.

Собственный высокотехнологичный мясной цех выпускает более 30 наименований колбасных изделий. Это вареные, копченые, полукопченые, твердокопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные деликатесы и многое другое.

Молоко, кисломолочная продукция: кефир, йогурт, ряженка, сметана, несколько видов сыра – изготавливаются из натурального молока, без консервантов, ароматизаторов, стабилизаторов, искусственных красителей и разных вкусовых добавок.

Домашние вареники из пшеничной муки высшего сорта и начинкой из качественных продуктов, выращенных на собственной ферме, лепят собственноручно колоритные сельские женщины.

Мини-завод безалкогольных напитков обеспечивает полезным квасом, компотом и томатным соком, изготовленными по старинным рецептам семьи Поплавских.

Душистый домашний хлеб и выпечка готовятся с высококачественной муки в собственной пекарне.

Вся продукция «Эко-Поплавок» прошла сертификацию и соответствует европейским стандартам качества.

Допис, поширений Михайло Поплавський (@poplavskiy_michail) 13 Бер 2018 р. о 3:47 PDT

Сеть магазинов «Эко-Поплавок» признана Ассоциацией кулинаров Украины «Лучшими эко-магазинами фермерской продукции».

«Магазин фермерських продуктів «ЕКО-ПОПЛАВОК» забезпечує смачною та поживною їжею українців, які хочуть бачити на своєму столі екологічно чисті натуральні продукти.

Ми працюємо на ринку фермерської продукції понад 10 років. У магазині «ЕКО-ПОПЛАВОК» – якість вища, ніж ціна!

Їжте українське! Підтримуйте українське! Купуйте українське!» – сказал Михаил Поплавский.

Интернет-магазин фермерских продуктов «Эко-Поплавок»

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