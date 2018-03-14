Украинец Роман Головащенко уже в апреле намерен стать новым чемпионом мира в весовой категории Усика!

Специальная пресс-конференция по этому случаю состоится в Киеве 14 марта 2018 года в 15:30.

27 апреля 2018 в Баку (Азербайджан) состоится бой за звание Чемпиона Мира по версии IBO в весовой категории до (90,7 кг). Действующий обладатель пояса, Кевин Лерена (ЮАР) встретится с украинцем Романом Головащенко.

А уже в ближайшую среду в Киеве, 14 марта 2018 в 15.30 в ходе специальной пресс-конференции, украинский боксер сделает несколько весомых заявлений. В частности, по силам ли им вдвоем с Александром Усиком, собрать для Украины всю коллекцию чемпионских поясов тяжелого дивизиона? А также, насколько вероятен в будущем поединок Романа Головащенко против Мурата Гассиева?

Роман Головащенко - родился 16 октября 1987 в г. Немиров Винницкой области. Дебютировал в профессиональном боксе в 2007 году. За это время провел 19 боев. В активе имеет 17 досрочных побед! Бой против Кевина Лерены станет для него первым поединком в карьере за титул Чемпиона Мира!

Адрес проведения пресс-конференции: г. Киев. Бульвар Тараса Шевченка, 30, Отель Hilton - Kyiv, зал "Сан-Франциско" (2 этаж), начало в 15.30.

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