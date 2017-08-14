ФРГ инвестирует $10 миллионов в малый и средний бизнес в Украине - посольство

Федеративная Республика Германия инвестирует 10 миллионов долларов в развитие малого и среднего бизнеса в Украине, сообщили в отделе печати и работы с общественностью посольства ФРГ.

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В частности, сообщается, что Германия со взносом в размере 10 миллионов долларов примет участие в инвестиционном фонде для украинских малых и средних предприятий. Этот фонд, основанный управляющей компанией "Horizon Capital", облегчит предприятиям малого и среднего бизнеса доступ к долгосрочному финансированию. Этим участием Германия укрепляет свою позицию одной из важнейших стран происхождения иностранных инвестиций в украинскую экономику.

"Своим участием мы оказываем поддержку малому и среднему бизнесу Украины. Уже предыдущий фонд осуществил успешное инвестирование, которое в антициклическом режиме способствует экономическому росту, занятости и повышению качества предпринимательского управления", - сказал руководитель департамента "Предприятия/фонды Европа/Ближний Восток/ Центральная Азия" Немецкого общества инвестиций и развития (DEG) Тильман Крузе.

Также отмечается, что участие Германии - это сигнал для других частных и институциональных инвесторов.

Фонд инвестирует в ориентированные на экспорт отрасли промышленности, в частности, в ИТ, легкую и пищевую промышленность. Еще одним приоритетом являются предприятия электронной торговли и здравоохранения, а также предприятия других секторов, работающих на внутренний рынок. Фонд в первую очередь ориентируется на малые и средние предприятия, которые нуждаются в капиталe для собственного роста и, как показывает опыт, создают особенно много новых рабочих мест. Именно для таких предприятий ограниченность доступа к собственному капиталу является существенным препятствием.