ЕБРР вложит $30 миллионов в фонд поддержки малых и средних предприятий в Украине

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) вложит 30 млн долл. в фонд Emerging Europe Growth Fund III для поддержки малых и средних предприятий в Украине, сообщил советник ЕБРР по внешним связям Антон Усов на своей странице в Facebook.

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«ЕБРР вкладывает 30 млн. долларов США в фонд Emerging Europe Growth Fund III, который будет осуществлять инвестиции в акционерный капитал малых и средних предприятий в Украин, - написал Усов. - Целевой размер фонда 150 млн. долларов США, и свое участие в нем уже подтвердили Western NIS Enterprise Fund, IFC, FMO, DEG и другие инвесторы. Фонд будет поддерживать быстрорастущие экспортоориентированные малые и средние предприятия».

Как сообщал УНИАН, один из ключевых кредиторов Украины и крупнейший кредитор частного сектора украинской экономики Европейский банк реконструкции и развития планирует в 2017 году продолжать инвестировать в украинскую экономику, при этом сделать акцент на развитии направления поддержки малого и среднего бизнеса в Украине.