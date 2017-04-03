Порошенко сегодня презентует единый электронный реестр возмещения НДС - премьер

Президент Украины Петр Порошенко сегодня, в 12:00, презентует единый электронный реестр возмещения налога на добавленную стоимость, который позволит устранить коррупцию в этой сфере.

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Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства в понедельник.

"Сегодня, в 12:00, у президента будет презентация реестра (возмещения НДС - УНИАН)", - сказал Гройсман.

По словам премьера, новый реестр должен быть максимально прозрачным, что значительно улучшит бизнес-климат в стране.

"Те изменения, которые нам удалось реализовать в законодательстве прошлого года в рамках бюджетного процесса, открыли правительству возможность создать систему, которая будет прозрачной", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Александр Данилюк 2 апреля сообщил о попытке срыва запуска работы автоматического электронного реестра возмещения НДС.

Вопрос возмещения НДС много лет был и остается одной из главных претензий бизнеса к государству. За прошлый год предпринимателям было возмещено 94,3 млрд грн. В январе этого года предприниматели заявили наибольший объем возмещения НДС за всю историю возмещений - 22,4 млрд грн.