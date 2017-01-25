Фискальная служба обещает уменьшить количество внеплановых проверок

Государственная фискальная служба в 2017 году по сравнению с 2016 годом планирует уменьшить количество внеплановых проверок на 24,1% - с 21,2 тыс. до 16,1 тыс. проверок.

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Такие данные содержатся в информационных материалах, которые демонстрировались в ходе выступления главы ГФС Романа Насирова.

Так, количество встречных проверок в 2017 году должно сократиться до 22,8 тыс. с 50,4 тыс. в 2016 году, количество плановых проверок - до 4,2 тыс. с 4,5 тыс.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 3 ноября приняла закон «Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», которым ввела мораторий на плановые проверки малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.