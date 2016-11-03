Рада продлила мораторий на проверки малого и среднего бизнеса до конца 2017 года

Верховная Рада приняла во втором чтении депутатский закон о моратории на проведение государственных плановых проверок малого и среднего бизнеса до 31 декабря 2017 года.

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За принятие законопроекта №3153 «Об особенностях осуществления мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» во втором чтении и в целом проголосовали 235 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, докладывая по законопроекту, отметил, что принятие документа позволит снизить давление на предпринимателей со стороны контролирующих органов.

При этом он подчеркнул, что в период действия моратория могут проходить внеплановые проверки бизнеса, если на это есть весомые причины.

«Это четыре основания: решение суда, по заявлению субъекта хозяйствования при аварии на производстве, при обоснованном обращении физического лица и согласовании компетентного органа Государственной регуляторной службы», - сказал он.

Под действие моратория не подпадают госорганы, работа которых не влияет на малый и средний бизнес. Речь идет, в частности, о Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальном банке Украины, Антимонопольном комитете.

Кроме того, под действие закона не подпадают Государственная фискальная служба и Государственная финансовая инспекция, ограничения на проверки которых регламентируются изменениями в Налоговый кодекс от 28 декабря 2014 года (ограничение на проверки предприятий, доход которых за предыдущий год составил менее 20 млн грн).

Как сообщал УНИАН, также сегодня, 3 ноября, Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования законодательства в сфере государственного надзора», который предполагает создание единой открытой электронной базы государственных проверок бизнеса и ограничение количества плановых проверок до одной в год.

Закон предполагает формирование списка проверок на год вперед с 1 декабря этого года и запрещает проведение более одной плановой проверки в год.

Также документ вводит материальную ответственность чиновников за внесение недостоверной информации в автоматизированный реестр всех проверок субъектов хозяйствования государственными органами. Кроме того, госорганы будут информировать компании о проверках по электронной почте.