В Сумской области в рамках проекта Приватбанка уже профинансировано более 150 проектов малого бизнеса на 15 млн грн

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Сумского филиала Приватбанка Игорь Чернявский сегодня на региональном бизнес-форуме «Украина - страна предпринимателей», который проходит сегодня в Сумах.

По его словам, 35-40 таких проектов были реализованы в Шосткинском районе области, также активными были города Ромны и Кролевец.

«20% - это промышленные и продуктовые магазины, сфера строительства и кафе. Представлены все сферы бизнеса, но в основном те, кто имеет торговые сети», - сказал Чернявский.

Директор филиала Приватбанка отметил, что участие местных властей в проекте, кроме прямой поддержки предпринимательства, может стать эффективным инструментом обустройства инфраструктуры. Так, можно определить, рабочие места в какой сфере максимально актуальны и заинтересовывать предпринимателей.

Чернявский также напомнил, что в целом по стане программа позволит в ближайшие два года создать 1 млн рабочих мест, вложив в кредиты 21 млрд грн.

Городской голова Сум Александр Лысенко, выступая на форуме, отметил, что городская власть готова помогать малому и среднему бизнесу, поскольку именно он обеспечивает 50% поступлений в местный бюджет. Но, чтобы развивать бизнес, нужны деньги и возможности.

По его словам, 30 ноября на сессии горсовета была принята программа «Поддержки малого и среднего предпринимательства», в рамках которой из местного бюджета ежегодно (до 2019 года) будут направляться средства в размере 1,4 млн грн на развитие малого и среднего бизнеса.

По словам мэра, уже с февраля 2017 года первые предприниматели смогут получать помощь.

В частности, средства будут выделяться на развитие предпринимательства в виде возвратной финансовой помощи и компенсацию процентов по банковским кредитам на расширение бизнеса и создание новых рабочих мест.

«Сейчас какой-то процент кредитов нужно дать «просто так», чтобы подтолкнуть процесс», - заявил Лысенко.

Он также подчеркнул, что зарезервированная в городском бюджете средства являются лишь первым вложением, которое призвано запустить указанную программу.

«Если эта система будет эффективно работать и показывать результат – мы готовы увеличивать финансирование. Тем более, что теперь можно вносить изменения в бюджет ежемесячно», - сказал он.

«При реализации программы поддержки предпринимательства будем учитывать, сколько рабочих мест создаст предприниматель, который хочет взять деньги, какая зарплата будет платиться и сколько получит бюджет», - отметил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, 6 декабря Сумах в Конгресс-Центре Сумского государственного университетаначался Первый региональный бизнес-форум «Украина - страна предпринимателей».

Справка УНИАН. Организаторы форума – Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке местной власти и Приватбанка – стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса. Главная цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса создание свыше 1 млн новых рабочих мест по всей стране.