В Украине могут отменить полномочия госорганов по остановке внешнеэкономической деятельности бизнеса

Министерство экономического развития и торговли в декабре закончит подготовку законопроекта, принятие которого отменит полномочия государственных органов по применению санкции временной остановки внешнеэкономической деятельности бизнеса.

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Об этом сообщил глава Минэкономразвития Степан Кубив на заседании правительства в среду.

«В законе будет предусмотрено устранение возможности со стороны государственных органов запрещать осуществление внешнеэкономических операций субъектам внешнеэкономической деятельности путем применения санкции временной остановки внешнеэкономической деятельности», - сказал он.

По словам министра, использование санкции государственными органами часто носит коррупционный характер, и проблема требует оперативного устранения.

«Между прочим, это массовая проблема, и проблема, которая часто не решается законным путем. Законопроект мы планируем подготовить в декабре 2016 года», - подчеркнул Кубив.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли намерено запустить пилотный проект по предоставлению административных услуг в сфере внешнеэкономической деятельности, включая выдачу лицензий и разрешений на экспорт и импорт, онлайн через единый портал админуслуг.