Офис бизнес-омбудсмена уже сэкономил бизнесу 7,5 миллиарда

Офис бизнес-омбудсмена, призванный решать спорные вопросы взаимодействия предпринимателей и государственных органов, за полтора года своей работы в Украине сэкономил бизнесу 7,5 миллиарда гривень, сообщается на странице Офиса в Facebook.

"Сегодня у нас интересная цифра дня. За полтора года работы в Украине наша команда из 22 сотрудников сэкономила украинским предпринимателям 7,5 миллиарда гривень!", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, Офис бизнес-омбудсмена за 16 месяцев своей работы в Украине сэкономил бизнесу 5 миллиардов гривень.

Министерство экономического развития и торговли Украины подготовило законопроект об Офисе бизнес-омбудсмена, предоставляющий ему полномочия доступа к информации и регулирующий взаимодействие с государственными органами.

В случае принятия парламентом, документ на законодательном уровне создает в Украине институт бизнес-омбудсмена в качестве независимой организации, которая будет помогать бизнесу в защите прав на предпринимательскую деятельность.

Идея открытия в Украине Офиса бизнес-омбудсмена в качестве представителя интересов бизнеса в органах власти была озвучена весной 2014 года. К декабрю 2014 года был сформирован предварительный набор функций, которыми планировали наделить бизнес-омбудсмена, а также набор требований к кандидатуре бизнес-омбудсмена. 22 декабря 2014 года на эту должность был назначен литовец Альгирдас Шемета, ранее занимавший пост еврокомиссара.

Активную деятельность в качестве неправительственной организации Офис начал осуществлять с 20 мая 2015 года.