ПриватБанк объявил глобальный "перезапуск" денежных переводов

Украинская сборная программистов ПриватБанк Corezoid в ходе Money 20/20 Hackathon запустила сервис Share.CreditCard, который позволит владельцам банковских карт в случае необходимости дать доступ к своей карте родным, друзьям или партнерам вместо того, чтобы переводить деньги.

Пользователи Share.CreditCard с помощью мобильного приложения могут предоставить другим пользователям безопасный временный доступ к своей карте, чтобы оплатить покупку в бесконтактных POS-терминалах или снять наличные в банкоматах с поддержкой NFC. Для этого в приложении достаточно выбрать карту, адресата и сумму, которую он сможет потратить с карты отправителя. Получателю сервис отправит уведомление о том, какие средства ему доступны.

«Расшарить» свою карту смогут пользователи гаджетов под управлением любой мобильной системы, а использовать карту для оплаты или получения наличных с помощью встроенного NFC – владельцы android-устройств. На сегодня NFC платежи принимают миллионы POS-терминалов и сотни тысяч банкоматов по всему миру.

Новый глобальный сервис Share.CreditCard использует технологию Visa Token Service, API Приват24 и Processe Engine Corezoid.com и обеспечивает наиболее высокий уровень безопасности транзакций, что позволит ему стать альтернативой и расширить функциональность традиционных денежных переводов. 4 ноября первыми воспользоваться новой услугой смогут пользователи Privat24 Android.