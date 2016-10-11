В октябре в Киеве откроется первый бизнес-форум для предпринимателей

Его организаторы Украинский союз промышленников и предпринимателей при поддержке ПриватБанка стремятся показать работающим предпринимателям и тем, кто желает открыть собственное дело, реальные возможности и перспективы для воплощения их идей, вдохновить на проявление деловой инициативы и продемонстрировать практические инструменты для создания или развития бизнеса.

«Поддержка и развитие малого бизнеса в Украине, самозанятости граждан является одним из приоритетов деятельности УСПП, потому что сейчас малое и среднее предпринимательство приносит около 70% налоговых поступлений в бюджет, способное производить наукоемкие и конкурентоспособные продукты с высокой добавленной стоимостью, – отметил президент УСПП Анатолий Кинах. – Пока в других базовых отраслях «бурлит» кризис, государство должно рассматривать развитие самозанятости, малого и среднего бизнеса как свою стратегию, ведь это новые рабочие места, рост платежеспособности населения. Украинское общество к этому готово: более 60% молодежи хотело бы открыть собственное дело».

Первый бизнес-форум «Украина – страна предпринимателей» объединит более 400 молодых предпринимателей и тех, кто только мечтает о собственном деле. Их ждут выступления представителей власти и международных организаций, вдохновляющие истории успеха молодых украинских предпринимателей, среди которых основатель Petcube Александр Нескин, Юлия Савостина, основатели «Бизнес Молодости» Евгений Василенко и Александр Компанец и многие другие. Кроме того, участники форума получат из первых рук полезные инструменты для упрощения операционной деятельности, индивидуальные консультации от специалистов по регистрации предприятий, бухгалтерскому учету, налоговой отчетности, юридическому сопровождению деятельности, франчайзингу, электронной коммерции и т. д.

«Главная задача форума и программы в целом – доказать каждому, кто мечтает о собственном деле, что предпринимательство является наиболее реальным средством обеспечить собственную семью, – уверяет руководитель направления «Малый и Средний бизнес» ПриватБанка Александр Николенко. – Со своей стороны мы готовы помочь начать или развить свой бизнес советами, консультациями, инновационными сервисами и программами финансирования, будут доступны для будущих предпринимателей.

Среди амбициозных планов организаторов программы «Украина – страна предпринимателей» – проведение ряда бизнес-форумов, в том числе в регионах, призванных популяризировать культуру предпринимательства в Украине. Главная же цель проекта – способствовать за счет развития малого бизнеса созданию более 1 млн новых рабочих мест. Кстати, для всех предпринимателей участие в форуме, который состоится 21 октября в Киеве в КВЦ «Парковый» (Парковая дорога, 16), бесплатное. Зарегистрироваться можно на kub.pb.ua/forum.