Британскую атташе приятно поразила языковая подготовка украинских моряков

Военный дипломат посетила фрегат «Гетман Сагайдачный», факультет Военно-Морских Сил Одесской национальной морской академии, а также командование украинского флота, сообщает пресс-служба Минобороны.

Во время протокольной встречи в командовании ВМС стороны проанализировали состояние и перспективы сотрудничества между флотами Украины и Великобритании. Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук выразил удовлетворение существующим уровнем двустороннего сотрудничества флотов, которое началась еще в 1993 году и продолжается по нескольким направлениям.

Он отметил содействие со стороны Королевских ВМС Великобритании в вопросах изучения украинскими военными моряками английского языка, что дает возможность более эффективно отрабатывать вопросы взаимосовместимости во время участия в международных мероприятиях, осваивать стандарты флотов ведущих стран мира.

Атташе по вопросам обороны при Посольстве Великобритании в Украине капитан 1 ранга Королевских ВМС Карен Мактир сообщила, что Военно-Морские Силы стали первым видом Вооруженных Сил Украины, который она посещает после назначения на должность. Военный дипломат также отметила вклад украинского флота в укрепление безопасности на море. В частности, успешное участие фрегата «Гетман Сагайдачный» в конце прошлого - начале текущего года в международных операциях по противодействию пиратству на море «Океанский щит» и «Аталанта».

Капитан 1 ранга Королевских ВМС Карен Мактир добавила, что во время посещения этого корабля в Одессе, а также факультета Военно-Морских Сил Одесской национальной морской академии ее приятно поразил высокий уровень языковой подготовки личного состава.