Бойцы отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса вернулись в зону АТО

На днях последняя батальонная тактическая группа 72 отдельной механизированной бригады 8 армейского корпуса Сухопутных войск ВС Украины отправилась в район выполнения задач. Таким образом бригада после восстановления боеспособности вновь вернулась в зону антитеррористической операции.

В течение месяца, после вывода части из зоны АТО, в бригаде было проведено доукомплектование личным составом и боевой техникой. Военнослужащие получили возможность отдохнуть, встретиться с родными.

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"Все подразделения отдельной механизированной бригады полностью укомплектованы исправной техникой, пополнены запасы боеприпасов и материально-технических средств, - отметил командир 8 армейского корпуса генерал-лейтенант Петр Литвин. - Во время подготовки части мы учли полученный опыт. Это касается как подготовки техники, в частности, в вопросах организации ее защиты, так и подготовки личного состава".

"Основу подразделений бригады составляют офицеры и солдаты, которые уже имеют боевой опыт. Они преодолели страх, научились воевать, и это существенно повлияет на боевые способности части", - добавил Литвин.