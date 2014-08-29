СНБО: "Коридоров" для отвода сил АТО из-под Иловайска нет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

"В районе Иловайска, как и в самом Иловайске, происходит маневрирование наших войск. Никаких "коридоров", о которых сегодня целый день говорят, там нет... Информацию о движении подразделений, частей мы не разглашаем с целью безопасности для наших бойцов", - сказал Лысенко.

Отвечая на вопрос о якобы большом количестве погибших военнослужащих, которые якобы двигались по "гуманитарному коридору", Лысенко сказал: "У нас информации о массовой гибели войск нет. Таких коридоров нет".

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Как сообщалось, несколько батальонов окружены боевиками и российскими военными возле Иловайска Донецкой области. Почти неделю добровольцы и военные находятся под постоянным обстрелом.

Сегодня президент России Владимир Путин призвал террористов, которых он назвал «ополчением Новороссии», открыть гуманитарный коридор для украинских военнослужащих, которые оказались в окружении.