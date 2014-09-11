Армии обещают 145 единиц новейшей техники до конца года

Министерство обороны Украины рассчитывает до конца 2014 года закупить и передать украинской армии 145 единиц новейшей военной техники, включая самолеты и вертолеты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в четверг заявил директор департамента разработок и закупки вооружения и военной техники Министерства обороны Украины Игорь Одноралов.

"За средства, которые выделены государством на закупку военной техники, мы планируем получить до конца года 145 основных образцов вооружения военной техники. Это самолеты, вертолеты, бронированные машины", - сказал Одноралов.

По его словам, до конца года Вооруженным силам также направят более 500 образцов новейшего стрелкового оружия, более 2 тыс. приборов наблюдения и прицеливания, в основном тепловизоров, и около 200 средств связи и коммуникации.

Кроме того, Минобороны рассчитывает до конца года провести ремонт уже имеющейся на вооружении техники. Как подчеркнул присутствовавший на пресс-конференции временно исполняющий обязанности заместителя начальника вооружения Вооруженных сил Украины полковник Владислав Шостак, Минобороны рассчитывает каждый месяц получать по 20-30 единиц отремонтированной техники.

«На сегодняшний день мы разместили на ремонтных предприятиях более 500 единиц техники, 50 уже по ремонту получили. Ежемесячно мы рассчитываем получать по 20-30 единиц техники», - сказал Шостак, добавив, что в целом заключено более 900 договоров на ремонт техники.

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Как сообщал УНИАН, в августе премьер-министр Украины Арсений Яценюк сообщил, что правительство дополнительно выделило на нужды АТО 9,1 млрд грн, которые будут направлены на закупку новой техники и ремонт имеющейся.