Кабмин выделил 9,1 млрд гривень на нужды АТО

Кабинет министров Украины обнародовал решение о выделении из резервного фонда Государственного бюджета 9,1 млрд грн на нужды Вооруженных сил, Министерства внутренних дел и ряда других министерств и ведомств, принимающих непосредственное участие в проведении и обеспечении антитеррористической операции на востоке Украины.

Согласно распоряжению №768, опубликованному на веб-портале правительства, из общей суммы Министерству обороны выделено 5,9 млрд грн, МВД – 2 млрд грн, Главному управлению разведки Минобороны – 70 млн грн, Мининфраструктуры – 14,7 млн грн, СБУ - 179,1 млн грн, Госпогранслужбе - 713,9 млн грн, Госслужбе по чрезвычайным ситуациям - 53,5 млн грн, Службе внешней разведки - 20 млн грн, Госслужбе спецсвязи и защиты информации - 19,9 млн грн.

Перечень расходов должен быть утвержден в течение трех дней и согласован с Министерством финансов и Министерством экономического развития и торговли Украины. «Казначейский отчет об использовании средств нужно подать до 28 декабря текущего года», - говорится в распоряжении.

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Ранее правительственное решение озвучил премьер-министр Украины Арсений Яценюк во время посещения НПО "Практика", где производится бронированная техника.

В конце июля Кабинет министров Украины предложил парламенту изменения в государственный бюджет на 2014 год, которыми предусматривается выделение 9,1 млрд грн на дополнительное финансирование армии. Предложенное правительством решение не было поддержано парламентом.