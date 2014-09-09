В СНБО назвали 6 городов Донбасса, где сохраняется наиболее напряженная обстановка (карта АТО)

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Наиболее опасная ситуация остается в 6 городах Донбасса: в Донецке (аэропорт), Дебальцево, Северодонецке, Счастье, Фащевке, Авдеевке

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, по состоянию на 9 сентября 2014 года, несмотря на режим прекращения огня, обстановка на территории Донецкой и Луганской областей остается напряженной.

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«Боевики нарушают достигнутые договоренности, и в отдельных местах продолжают обстрелы позиций сил АТО. Украинские военные строго придерживаются условий перемирия, и открывают огонь только в ответ. Наши военнослужащие осуществляют укрепление рубежей, продолжается восстановление боевого потенциала войск», - добавил Лысенко.

«Наиболее опасной обстановка остается в районах Донецка (аэропорт), Дебальцево, Северодонецка, Счастья, Фащевки, Авдеевки. В частности, факт нарушения перемирия террористами в районе н.п. Счастье зафиксирован наблюдателями ОБСЕ», - отметил спикер СНБО.