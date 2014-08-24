Террористы изменили тактику обстрелов - СНБО
03:19, 24 августа 2014Армия
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Террористы теперь охотятся и на движущиеся наземные цели.
REUTERS
Террористы меняют тактику обстрелов. Теперь охотятся и на движущиеся наземные цели, сообщает пресс-секретарь информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко, передает "5 канал".
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"Эти русские обстрелы приобретают характер охоты за подвижными целями. Так, был обстрелян БТР с нарядом пограничной службы "Амвросиевский" и автомобиль с бойцами Нацгвардии", - отметил Лысенко.
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