Германия примет на лечение 20 тяжелораненых бойцов АТО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.

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