Германия примет на лечение 20 тяжелораненых бойцов АТО
16:34, 23 августа 2014Армия
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Германия примет на лечение 20 тяжелораненых украинских военнослужащих.
Германия будет лечить 20 украинских военнослужащих / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент Украины Петр Порошенко сообщил на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель в Киеве.
Читайте такжеПорошенко анонсировал “план Меркель” по восстановлению Донбасса - надеется на 500 млн евроПорошенко поблагодарил Меркель за то, что Германия приняла решение за собственный счет принять на лечение 20 самых тяжело раненных украинских военнослужащих.
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