Фонд обороны страны передал 15 современных тепловизоров военнослужащим сил АТО

Как рассказал пресс-секретарь штаба АТО полковник Алексей Дмитрашкивский, этот прибор предназначен для того, чтобы ночью обнаруживать живую силу противника. С помощью тепловизора можно легко определить положение снайпера и минометных расчетов.

- Убежден, эти приборы спасут жизнь не одного солдата. Хочу выразить слова искренней благодарности Фонда обороны страны. Это слова благодарности не только от воинов АТО, но и от их матерей и близких, которые смогут увидеть своих родных живыми и здоровыми, - отметил полковник Алексей Дмитрашківський.

Советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации Алексей Салкоч сообщил, что это импортные тепловизоры, которых сегодня в Украине очень мало:

- Мы приобрели самые дорогие тепловизоры, которые могли. По параметрам мы старались выбрать наиболее универсальный образец, то есть прибор, который бы работал на максимальную дальность и имел несколько способов подзарядки аккумулятора.

Следует отметить, что тепловизор PULSAR Quantum HD 50s, которые приобретены за благотворительные средства, имеют высокое качество и улучшенные функции. Приборы предназначены для использования как ночью, так и днем в сложных погодных условиях (туман, смог, дождь), а также при наличии препятствий, затрудняющих обнаружение цели (ветки, высокая трава, густой кустарник и др.). В отличие от приборов ночного видения на базе электронно-оптических преобразователей, тепловизионные монокуляры Quantum HD50S не нуждаются во внешнем источнике света и не боятся «засветок».

Также, представители Фонда обороны страны передали для нужд Вооруженных Сил Украины 150 кевларовых касок, боевую разведывательно-дозорную машину БРДМ-2 и грузовой автомобиль Урал.