Балута встретился с освобожденными из плена бойцами батальона территориальной обороны

Пятеро военнослужащих пробыли в неволе с начала июля. В плен они попали во время выполнения боевых задач на Луганщине.

"Мы активно включились в работу по освобождению бойцов этого батальона из плена. В облгосадминистрации работают специалисты, которые когда-то проходили службу в Афганистане. И было принято решение связаться с представителями союзов ветеранов Афганистана в Луганской и Донецкой областях. Путем тяжелых переговоров, нам удалось освободить наших бойцов", - отметил председатель облгосадминистрации.

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В ходе общения с участниками антитеррористической операции Игорь Балута пообещал помочь тем бойцам, которым необходимо восстановить документы - паспорта, водительские права, а также посодействовать в решении других вопросов. Кроме того, ребятам в ближайшие дни смогут пройти полноценный медицинский осмотр в медицинских учреждениях региона.

Также Игорь Балута поблагодарил присутствующих на мероприятии родителей военнослужащих за воспитание настоящих патриотов Украины.

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В завершение встречи чиновники пообещали и впредь заботиться о судьбах защитников Отечества и всячески помогать с материально-техническим обеспечением воинских коллективов.