За сутки украинские военные 20 раз вступали в бой с террористами - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил представитель СНБО Андрей Лысенко.

По его словам, боевые действия, в частности, велись в районах населенных пунктов Рассыпное, Хрящеватое, Земляное, Миусинск, Боково-Платово, Марьинка, Стукалова Балка, Озерянка, Авдеевка, Петровка, Новогановка, Иловайск и аэропорта Луганск.

Также Лысенко подчеркнул, что остается сложной и обстановка на украинско-российской границе. В течение ночи на границе произошли вооруженные столкновения с диверсионно-разведывательными группами. Так, около 3-х часов ночи группа наемников со стороны границы совершила вооруженное нападение на пограничный наряд, какой нес службу в районе населенного пункта Победа Донецкой области.

«Наши пограничники дали нападающим достойный отпор. Боевики были вынуждены отступили в сторону границы», - сказал представитель СНБО.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО погибли 9 военных, 18 - получили раненияКроме того, по его данным, в 4 часа ночи вблизи пункта пропуска «Успенка» произошло вооруженное противостояние пограничного наряда с диверсионно-разведывательной группой. Силами пограничного наряда и прибывшего на БТР резерва нападение было отражено, сказал он.