Силовики уничтожили несколько блокпостов террористов

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

«В места расположений вернулись передовые отряды 95-й высокомобильной бригады, которые накануне провели молниеносный рейд протяжностью 470 км. Из них по тылам противника – 170 км. Во время проведения рейда было уничтожено три казачьих блокпоста и большое количество живой силы маргиналов и техники, на которой они передвигались», - сообщают в АТО.

Ссылаясь на источник, приближенный к бандиту с позывным «Чечен», в АТО также информируют, что «в тылах врага пусто». «Мобилизационные ресурсы бандитов полностью исчерпаны. Террористы потеряли поддержку простых людей», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеВ СНБО рассказали о новой тактике ведения АТОВ то же время боевики продолжают обстреливать блокпосты и позиции сил АТО, в том числе с территории Российской Федерации. «Террористы пытаются организовать сопротивление силам АТО. В свою очередь, цель наших бойцов - отрезать группировку боевиков от основного транспортного направления сообщения с Российской Федерацией», - отмечается в сообщении.

Читайте такжеТеррористы в районе Горловки отрезаны от «ДНР» - Тымчук«Не прекращаются провокации и обстрелы с применением артиллерии и БМ 21 «Град» со стороны Российской Федерации», - отмечают в АТО. Так, были обстреляны позиции сил АТО вблизи населенных пунктов Ильинка, Семеновское, Степановка. Трижды были обстреляны позиции пехотинцев, которые закрепились и удерживают высоту Саур-Могила.