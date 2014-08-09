Пилоту сбитого Миг-29 удалось вернуться к украинским военным

Пилот сбитого на днях террористами истребителя Миг-29 вернулся к месту расположения подразделений, которые принимают участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко.

По его словам, летчик прошел около 40 километров несколько дней по территории, которая контролируется боевиками, но проявив беспрецедентные военные способности по ориентированию на местности и используя средства маскировки, ему удалось живым и здоровым покинуть оккупированную территорию и выйти к своим.

Как сообщал УНИАН, 7 августа боевики сбили украинский истребители Миг-29 над Енакиево. Летчик подбитого истребителя отвел самолет от жилых районов.