Порошенко выразил благодарность Воздушным силам ВСУ за ежедневные подвиги

Об этом говорится в поздравлении военных с 10 годовщиной Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

"Защищая воздушное пространство нашей Украины, вы всегда на переднем крае современной войны один на один с врагом. Ваша смелость и решительность делает наши Вооруженные Силы эффективной угрозой для захватчика, которому не удается спрятаться на земле. Мы прилагаем всех усилий, чтобы поставить на крыло как можно большее количество украинских соколов, которые являются ударной силой отечественных Воздушных Сил", - подчеркнул Президент.

За последние месяцы украинские летчики стали настоящим примером героизма и мужества для украинцев. Подвиг пилота СУ-25, который на подбитом самолете поразил цель, выполнил поставленную задачу и на одном двигателе посадил его, спасая машину, - свидетельство не только героизма, но и высокого профессионального мастерства, уверен Порошенко.Читайте такжеСегодня в стране отмечают 10 годовщину Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины

Он вспомнил подвиг экипажа подбитого над Славянском АН-26, который не покинул горящую машину и дотянул ее за город, чтобы не было потерь среди мирных жителей.

"Мужественный выход на вооруженных захватчиков под флагом и гимном Украины; смелые действия наших пилотов в зонах действий вражеских "Буков" и ПЗРК; твердость взглядов Надежды Савченко и силу духа, которую она демонстрирует в плену, - все это вызывает глубокое уважение Воздушных Сил у меня и у миллионов наших соотечественников".

Порошенко отметил, что сегодня украинские Воздушные Силы наводят ужас на террористов и боевиков на Донбассе, ведь несмотря на применение ими тяжелых вооружений противовоздушной обороны, которое они получили из-за рубежа,пилоты идут на боевые вылеты, рискуя собственной жизнью, спасая жизни товарищей, достойно выполняют воинский долг.

"Я горжусь нашими Воздушными Силами и хочу выразить вам глубокую благодарность за ваши ежедневные подвиги", -сказал Порошенко.