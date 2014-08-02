Президент поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником

Уважаемые воины-десантники!

Поздравляю вас с Днем высокомобильных десантных войск.

«Крылатая пехота» вписала много ярких страниц в летопись Вооруженных Сил нашей страны.

Воины в голубых беретах всегда были и остаются воплощением достоинства и чести, преданности своему народу и воинскому долгу.

Вы - элита украинского войска. На ваше мужество, силу, несгибаемый характер полагается сейчас вся наша страна.

За последние месяцы вы покрыли себя славой легендарных воинов, - на переднем крае борьбы за Украину, за ее волю, за честь и независимость, за народ.

Уверен, что с вашей помощью мы восстановим мир. Как писал наш великий классик Иван Котляревский: «Любовь к Отчизне где героит, там сила вражья не устоит»!

Верю, вы вернетесь к своим родным прославленными победителями.

Знаю, нас ждут счастливые мирные времена.

Слава Украине! Слава украинским воинам-десантникам! Героям - слава!

Петр Порошенко