Порошенко планирует встретиться с волонтерами, которые помогают украинской армии

Президент Украины Петр Порошенко высоко оценивает поддержку армии волонтерским движением.

«Армия побеждает тогда, когда она имеет высокий боевой дух и чрезвычайно высокую поддержку в обществе. Волонтеры являются символом этой поддержки», - отметил Президент в интервью журналистам украинских телеканалов, сообщает пресс-служба Главы государства.

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Он отметил, что намерен в ближайшее время встретиться с добровольцами, которые предоставляют колоссальную помощь украинским военнослужащим на передовой, «для того, чтобы поблагодарить этих людей».

Глава государства выразил убеждение, что с таким отношением граждан ситуация в Украине стабилизируется.

«Воевать за нас никто не будет. Защищать страну за нас никто не будет. Это - наше дело, и мы это сделаем», - заявил он.

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Комментируя состояние Вооруженных Сил, Порошенко отметил, что еще несколько месяцев назад их фактически не было. Зато сейчас, подчеркнул Президент, Украина имеет боеспособную армию. «Мы имеем армию, которая очень неожиданно для наших врагов, начала выполнять любые боевые задачи», - констатировал он.

Отвечая на вопрос о том, уверен Президент в достоверности информации, которую он получает, о ситуации в зоне АТО, Порошенко сказал: «Уверен, что мне докладывают все, ведь общаюсь не только с генералами. Я имею возможность перезвонить командиру каждого подразделения. И я это делаю».