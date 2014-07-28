Вооруженные силы Украины вошли в Шахтерск, Торез и Лутугино

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Наши военные вошли в Шахтерск, Торез и Лутугино. Сейчас продолжаются бои за полное освобождение Первомайска и Снежного. Подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии закрепились на окраинах Горловки и готовятся к ее освобождению», - заявил он.

Читайте такжеПродолжается операция сил АТО по освобождению Лутугино, Шахтерска и Тореза«Контроль над этими территориями позволит окружить и обезвредить донецкую и горловскую группировку террористов. Кроме этого, подразделений высокомобильных десантных войск провели рейдовые действия в направлении Редкодуб, Логвино и Терновое. Там уничтожены блокпосты и огневые точки противника», - сообщил Лысенко.

Как сообщал УНИАН, сегодня силы АТО взяли под контроль Савур-Могилу на границе Луганской, Донецкой областей Украины и Ростовской области России.