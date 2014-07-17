Минобороны налаживает сотрудничество с экспертами по урегулированию конфликтов

От оборонного ведомства Украины в мероприятии приняли участие представители Департамента международного оборонного сотрудничества и Департамента военной политики и стратегического планирования Министерства обороны, говорится в сообщении на сайте Минобороны.

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Заместитель министра обороны отметил своевременность указанного визита, его актуальность и важность, а также проинформировал Жана-Мари Гуенно о том, что сейчас в Министерстве обороны прорабатывается вопрос по формированию группы иностранных советников. "Оборонное ведомство заинтересовано в налаживании сотрудничества с экспертами - конфликтологами, которые имеют практический опыт урегулирования современных межгосударственных конфликтов", - отметил Игорь Кабаненко и подчеркнул, что Жан-Мари Гуенно является именно таким экспертом.

"Нам необходима поддержка в донесении к мировому сообществу правдивой информации о ходе АТО, а также об агрессивных действиях террористов на территории Украины, которые получают всестороннюю поддержку со стороны России", - отметил Игорь Кабаненко.

В рамках встречи заместитель министра обороны Игорь Кабаненко проинформировал представителей Центра международного урегулирования конфликтов о ходе оборонного обзора в Украине, рассказал о деятельности батальонов территориальной обороны и проинформировал французскую сторону о последних изменениях в законодательстве Украины по затронутым вопросам.

Директор Центра международного урегулирования конфликтов Жан-Мари Гуенно поблагодарил заместителя министра обороны за возможность встретиться, учитывая те события, которые происходят на востоке, и проинформировал, что прибыл в Украину с целью оказания практической помощи силовым структурам в осуществлении необходимых реформ. "Я имею двойной опыт работы в секторе безопасности. В течение 8 лет я работал заместителем Генерального секретаря ООН и отвечал за все миротворческие операции", - сообщил Жан-Мари Гуенно. "Я также имел многочисленные возможности встречаться с украинскими военнослужащими, которые очень активно участвовали в миротворческих действиях", - сказал он.

"В своей работе я сталкивался с разнообразными задачами, которые стоят перед любым государством, когда оно создает мощную систему национальной безопасности, - отметил Жан-Мари Гуенно. - С одной стороны нужно дать отпор традиционным, уже существующим угрозам, а с другой следует быть готовыми дать отпор новым угрозам, которые возникают, в частности, такому понятию, как международный терроризм".

В итоге стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве и взаимном обмене информацией по вопросам, которые обсуждались во время встречи.