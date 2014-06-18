Украинцы превращаются в сильнейшую нацию Европы - литовский политик

Об этом в эфире 5 канала заявил экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

«Украина является первой мишенью этой агрессивной политики Кремля . Я думаю, что эта агрессия приходит из-за того, что в Кремле стали понимать, что они проигрывают. Эта агрессия появилась из-за слабости, когда увидели, что на Майдане проиграли геополитическую битву за Украину, из-за этого появилась агрессия и нервозность. Мы все понимаем насколько вам тяжело, не будучи готовыми к такому развитию событий. Не будучи готовыми к тому, что со стороны России, начнётся такая агрессия", рассказал политик.

Читайте такжеУкраина должна усилить свою информационную пропаганду - посол ПольшиВ то же время, бывший премьер Литвы настроен оптимистически.

"Но то, что вы делаете – я настроен оптимистически, очень тяжело смотреть на трагедию и гибель людей, но украинские военные растут на глазах. Украинская нация, вся нация, растёт на глазах и становится самой сильной европейской нацией", - заявил он.