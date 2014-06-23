Террористы продолжают нападения на военные колонны и объекты сил АТО

Вечером 22 июня во время осуществления рекогносцировки вблизи населенного пункта Варваровка Луганской области, боевики совершили вооруженное нападение на рекогносцировочную группу военнослужащих сил АТО с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия. Личный состав группы успел занять круговую оборону и отразить нападение.

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Также 22 июня, около 20.00, в районе шахты «им. 60 лет СССР» вблизи г. Свердловск, Луганской области, террористы совершили минометный обстрел колонны логистики воинской части. Нападение отбито, потерь нет.

В период с 23.15 до 23.45 в районе населенного пункта Долина, Донецкой области, из гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли колонну военной техники. Террористы получили адекватный огневой отпор.

Сегодня, 23 июня, в период с 04.20 до 05.00 террористы совершили минометный обстрел блокпоста украинских военных, вблизи г. Кременная, Луганской области. Ответным огнем силы террористов были рассеяны.

Силы АТО придерживаются условий мирного плана урегулирования ситуации в восточных регионах Украины, продолжают нести службу на блокпостах, блокировать боевиков, обеспечивают охрану и оборону государственной границы на определенных участках.

Наступательные действия и обстрелы объектов не проводятся. Оружие используется исключительно в случаях, если осуществляется вооруженное нападение на украинские подразделения или мирное население региона.

Стоит отметить, что в некоторых районах Краматорска боевики продолжают обстреливать социальные объекты, школы, детские сады и больницы. Террористы используют оружие, которого нет на вооружении в Вооруженных Силах Украины, в частности 12,7 мм крупнокалиберные снайперские винтовки «Выхлоп».