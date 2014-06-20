Порошенко присвоил генералу Кульчицкому звание Героя Украины посмертно

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил и.о. министра обороны Михаил Коваль.

“Сегодня ночью президент Украины подписал указ: три Героя Украины только по Министерству обороны и 90 награждены орденами”, - сказал он.

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Коваль также отметил, что, в частности, глава государства присвоил звание Герой Украины начальнику управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины, генерал - майору Сергею Кульчицкому, который погиб 29 мая под Славянском.