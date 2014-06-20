Порошенко присвоил генералу Кульчицкому звание Героя Украины посмертно
12:36, 20 июня 2014Армия
0 0
Сегодня президент Украины Петр Порошенко присвоил звание Герой Украины трем военнослужащим-участникам антитеррористической операции, еще 90 - наградил орденами.
Генерал Сергей Кульчицкий получил звание Героя Украины / Facebook Юрия Касьянова
Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил и.о. министра обороны Михаил Коваль.
“Сегодня ночью президент Украины подписал указ: три Героя Украины только по Министерству обороны и 90 награждены орденами”, - сказал он.
Читайте такжеВооруженные силы Украины за время проведения АТО потеряли 156 военнослужащихНародные депутаты отреагировали на эту информацию аплодисментами.
Коваль также отметил, что, в частности, глава государства присвоил звание Герой Украины начальнику управления боевой и специальной подготовки Национальной гвардии Украины, генерал - майору Сергею Кульчицкому, который погиб 29 мая под Славянском.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter