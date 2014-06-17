В Снежном боевики наращивают тяжелое вооружение, в Славянске - поджигают жилые дома

Силы АТО обеспечивают охрану и оборону определенного участка Государственной границы Украины, продолжают сжимать кольцо окружения вокруг населенных пунктов и районов, где дислоцируются боевики, обеспечивают безопасное передвижение жителей из населенных пунктов, находящихся под контролем боевиков.

По оперативной информации, отмечается увеличение количества тяжелого вооружения в Снежном и большое количество боевиков в Ямполе.

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В Славянске боевики намеренно поджигают жилые и административные здания после обстрелов этих объектов. А на востоке Луганской области обнаружено большое количество боевиков, которые двигались в составе колонны.

Группа из числа подразделений сил АТО попала в засаду значительно превосходящих по количеству боевиков. На подмогу украинским военнослужащим пришел боевой резерв другого подразделения. Совместными усилиями нападение террористов было отбито. В результате более 30 боевиков убиты и ранены. В результате боя один из военнослужащих получил ранение, его эвакуировали в медицинское учреждение.

Днем состоялось нападение на колонну военной техники в районе населенного пункта Соболевка, украинские военные его решительно отбили, потерь среди военнослужащих нет.

За прошедшие сутки меткими огневыми ударами по позициям боевиков, направленными на ликвидацию вооружения, военной техники и террористов было уничтожено несколько объектов.

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Центрами напряжения остаются города Славянск, Станично-Луганское. В этих районах населенных пунктов боевики пытаются создавать усиленные блокпосты, огневые и оборонительные позиции. С помощью иностранных специалистов они устанавливают радиоуправляемые взрывные устройства.