Украинские силовики сжимают кольцо вокруг террористов - Минобороны

"Так, в ночь с 22 на 23 мая 2014 года террористы напали на колонну военной техники, которая двигалась вблизи населенного пункта Рубежное, Луганской области. Около 04.40 в районе моста между г. Рубежное и г. Дружелюбовка колонна одной из военных частей Вооруженных Сил Украины попала в засаду и была обстреляна нападающими из гранатометов и стрелкового оружия. Военнослужащие части вступили в бой. В результате схватки один военнослужащий погиб, еще трое были ранены", - передает пресс-службе ведомтсва.Читайте такжеТымчук: Резня под Волновахой всколыхнула силовиков

По информации Минобороны, 22 мая, около 15.40, на южной окраине Рубежного свыше 500 вооруженных боевиков совершили нападение на позиции воинской части, опять-таки под прикрытием пособников террористов, которые выступили живым щитом.

"Для этой кровавой акции боевики целенаправленно накапливали силы заранее. В данном случае речь идет о банде боевиков из Луганска, которые в последнее время дислоцировались в г. Антрацит, и в состав которой входили российские профессиональные наемники", - говорится в сообщении.

В тесном взаимодействии механизированного подразделения армейской авиации украинские военные дали отпор террористам. Бой длился несколько часов. Украинским военным удалось удержать позиции и заставить диверсантов отойти. Потери боевиков - до 20 убитых и 30 раненых.Читайте такжеАТО продолжается: за сутки военные уничтожили 20 боевиков, армия потеряла двух бойцов

Во всех случаях военнослужащие, раненные в бою, получили неотложную медицинскую помощь и эвакуированы в военно-медицинских учреждений.

В большинстве случаев украинским военнослужащим приходится сталкиваться с хорошо подготовленными и вооруженными боевиками, профессиональными наемниками, которые действуют подло, из засады, и постоянно используют пособников, которые маскируются под гражданское население в качестве живого щита, подчеркивают в ведомстве.

"Несмотря на это, подразделения ВС Украины успешно выполняют задачи в рамках антитеррористической операции, продолжают сжимать кольцо вокруг террористов с целью недопущения дестабилизации обстановки в других регионах страны и срыва внеочередных Президентских выборов", - говорится в заявлении Минобороны.