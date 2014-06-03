Украина и НАТО обсудили ситуацию в сфере безопасности

21:40, 03 июня 2014
Армия
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Исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО.

Коваль взяв участь у засіданні Україна - НАТО / mil.gov.ua

Сегодня, 3 июня, в ходе визита в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе исполняющий обязанности Министра обороны Украины генерал-полковник Михаил Коваль принял участие в заседании Комиссии Украина - НАТО на уровне министров обороны.

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Во время заседания обсуждили ситуацию по безопасности в Украине, приоритеты оборонного сотрудничества Украины и НАТО в контексте агрессии со стороны Российской Федерации, дальнейшие направления сотрудничества двух сторон.

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