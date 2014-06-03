В Донецкой области уничтожено более 300 террористов - спикер АТО

Активная фаза антитеррористической операции в Донецкой области продолжается, уничтожено более 300 боевиков.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Владислав Селезнев во время телефонного включения для участников брифинга в Киеве.

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"В зоне расположения сил антитеррористической операции продолжается АТО, то есть в нее вовлечены силы и средства, которые должны обеспечить мир и покой в регионе... На данное время продолжается активная фаза (АТО), она проходит в определенных районах, в частности, продолжается активная фаза в районе Красного Лимана и Семеновки... Силы боевиков тают, есть предварительная информация, что более 300 боевиков уничтожено в результате действий со стороны сил антитеррористической операции", - сказал Селезнев.