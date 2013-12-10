Заместитель генсека ООН по миротворческим операциям поблагодарил украинских летчиков

Среди посетителей также были специальный представитель Генерального секретаря ООН Мартин Коблер, командующий силами Миссии ООН генерал-лейтенант Сантус Крус, Министр обороны Конго Александр Любо Нтамбо и другие гости, которые прибыли по случаю начала применения Миссией ООН беспилотных летательных аппаратов типа FALCO, которые наряду с Украинскими вертолетчиками выполняют воздушную разведку труднодоступных районов страны.

Заместителя Генерального секретаря заинтересовали украинские вертолеты, о возможностях которых рассказал командир ОВО летчик-снайпер полковник Андрей Когут:

- Наши вертолеты Ми-8 и Ми-24 универсальные: они выполняют транспортные, поисково-спасательные, разведывательные, санитарные и боевые задачи. Бортовые техники в течение часа способны поставить боевое снаряжение на транспортный или медицинский вариант Ми-8, а это 4 блока по 20 неуправляемых авиационных ракет. На Ми-8 дополнительно устанавливаются еще 2 пулемета калибра 7,62 (ККТ). Вертолет Ми-24 тоже уникален в своем классе: у него бронированная кабина пилота, двигатель, основные агрегаты. На боевую машину кроме 30 миллиметровой пушки (ГШ 2-30) и ракетных блоков устанавливаются противотанковые управляемые ракеты «Штурм».

Он также обратил внимание присутствующих, что на всех украинских вертолетах установлены специальные двигатели для полетов в условиях высокогорья.

Заместитель Генерального секретаря ООН Эрве Ладсу отметил высокие возможности украинских вертолетов:

- Я лично имел возможность убедиться в надежности Ми-8, когда летал в качестве пассажира на этом вертолете в Южном Судане. Ми-24 тоже широко известен в мире своими боевыми качествами. Я благодарен украинским летчикам за успешную и профессиональную работу в ДР Конго. Эти люди соединили технические возможности вертолетов с профессиональными человеческими качествами, и сегодня выполняют самые ответственные задачи Миссии ООН, - отметил Эрве Ладсу.