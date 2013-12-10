Украинская команда заняла 3 место на чемпионате по боксу среди военнослужащих дружественных армий государств-участников СНГ

Команда Украины во главе с подполковником Юрием Онуфриенко вернулась на Родину с 2 серебряными и 5 бронзовыми медалями в 7 весовых категориях. Солдат срочной службы Никита Сарычев и солдат службы по контракту Григорий Пряда получили почетное II место, а капитан Геннадий Николайчук, солдат службы по контракту солдат Павел Демьяненко и солдаты срочной службы Иван Хойняк, Кретлиов Роман, Дмитрий Лесной привезли награды за III место.

И это неудивительно, ведь их тренер - Владимир Сидоренко - Заслуженный мастер спорта, призер Олимпийских Игр, многократный чемпион мира среди военнослужащих, победитель чемпионатов мира и Европы среди аматоров, семикратный чемпион мира среди профессионалов.

В общем итоге сборная Вооруженных Сил Украины заняла 3 общекомандное место, уступив сборным Казахстана и Беларуси.