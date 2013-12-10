Во Владимир-Волынском состоялась церемония перезахоронения останков жертв массовых расстрелов периода Второй мировой войны

В траурной церемонии приняли участие командующий Сухопутных войск ВС Украины генерал-полковник Генадий Воробьев, временно исполняющий обязанности командующего оперативного командования «Север» генерал-лейтенант Игорь Колесник, начальник Академии Сухопутных войск ВС Украины генерал-лейтенант Павел Ткачук, голова Волынской областной государственной администрации Борис Климчук, командир 51 отдельной механизированной бригады ОК «Север» полковник Владимир Яцкив.

От польской стороны делегацию возглавлял Министр обороны Республики Польша Томаш Семоняк, начальник Генерального штаба Войска Польского генерал-полковник Мечислав Гоцул, представители посольства Республики Польша в Украине, Министерства иностранных дел Республики Польша, ученые, военнослужащие Хелмского гарнизона Войска Польского.

После окончания митинга представители духовенства украинской и польской сторон провели совместную заупокойную службу по погибшим, запечатывание гробов и освящение могилы, а военнослужащие отдали воинские почести.

Справка. В 2010 году во время проведения археологических раскопок на древнем городище «Вал» в г. Владимир-Волынский были обнаружены останки неизвестных лиц. А предметы, которые нашли там же: пуговицы с польским гербом, монеты, жетон польского жандарма – позволили сделать вывод, что, по крайней мере, часть захоронений связана с расстрелами во владимирской тюрьме органами НКВД польских граждан в 1939-1941 годах.

В 1997 году на городище уже находили подобные захоронения. А 17 декабря 1997 останки военных поляков были впервые перезахоронены на Федоровском кладбище г. Владимир- Волынский.

На протяжении 2011-2012 г. совместными усилиями украинской и польской сторон осуществлялись эксгумационные работы. В течение четырех лет украинско-польской экспедицией «Волынскими древностями» и Советом охраны памяти борьбы и мученичества найдено и эксгумировано 1140.