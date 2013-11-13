Коллектив Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба отпраздновал День рождения вуза
Личный состав Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба (ХУВС) отметил 83 годовщину со дня основания видового учебного заведения.
По случаю памятной даты в университете состоялись праздничные мероприятий. На торжественное собрание приглашены представители местных органов самоуправления, командиров воинских частей и учреждений Харьковского гарнизона, ветеранов Вооруженных Сил.
- На протяжении всей многолетней истории наш университета был и остается флагманом подготовки летных кадров и специалистов противовоздушной подготовки. Среди выпускников университета - 578 Героев Советского Союза , 28 - дважды Героев Советского Союза . В разные годы в стенах университета учились три будущих министры обороны разных стран. Поэтому нынешнему поколению " кожедубовцев " есть на кого равняться , - отметил исполняющий обязанности начальника университета полковник Андрей Алимпиев .
Во время праздничного концерта зрителей не оставили равнодушными выступления солиста оркестра ХУВС, лауреата международных конкурсов и фестивалей Алексея Гавинский , творческих коллективов и сборной команды КВН университета .
Справка. Свою историю университет начинает с 12 ноября 1930 - день основания в Чугуеве 9 военной школы летчиков и летчиков наблюдателей.
За многолетнюю историю Харьковский университет Воздушных Сил подготовил и выпустил более 125 тысяч офицеров. Среди выпускников университета 578 Героев Советского Союза , 28 - дважды Героев Советского Союза , а маршал авиации Иван Никитович Кожедуб стал трижды Героем Советского Союза .
Весомым является вклад учебного заведения в освоение космического пространства . В стенах университета овладевали азами летного дела и получили путевку в небо 27 летчиков - космонавтов. К первому отряду космонавтов входил и всемирно известный выпускник ХУВС - Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза , первый человек , вышедший в открытый космос.
В разные годы в стенах университета учились будущие Министры обороны разных стран: маршал авиации Шапошников Е.И. - Выпускник 1963 г. - Министр обороны СССР (1991 г.), генерал - полковник Морозов К.П. - Выпускник 1967 г. - первый Министр обороны Украины ( 1991-1993 гг ), генерал - майор авиации Косташ И.Г. - Выпускник 1967 г. - Министр обороны Молдовы ( 1991-1992 гг.)
Сегодня Харьковский университет Воздушных Сил - ведущий научный заведение IV уровня аккредитации, который проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и готовит квалифицированных специалистов по 15 направлениям и 24 специальностям .