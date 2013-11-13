Коллектив Харьковского университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба отпраздновал День рождения вуза

По случаю памятной даты в университете состоялись праздничные мероприятий. На торжественное собрание приглашены представители местных органов самоуправления, командиров воинских частей и учреждений Харьковского гарнизона, ветеранов Вооруженных Сил.

- На протяжении всей многолетней истории наш университета был и остается флагманом подготовки летных кадров и специалистов противовоздушной подготовки. Среди выпускников университета - 578 Героев Советского Союза , 28 - дважды Героев Советского Союза . В разные годы в стенах университета учились три будущих министры обороны разных стран. Поэтому нынешнему поколению " кожедубовцев " есть на кого равняться , - отметил исполняющий обязанности начальника университета полковник Андрей Алимпиев .

Во время праздничного концерта зрителей не оставили равнодушными выступления солиста оркестра ХУВС, лауреата международных конкурсов и фестивалей Алексея Гавинский , творческих коллективов и сборной команды КВН университета .

Справка. Свою историю университет начинает с 12 ноября 1930 - день основания в Чугуеве 9 военной школы летчиков и летчиков наблюдателей.

За многолетнюю историю Харьковский университет Воздушных Сил подготовил и выпустил более 125 тысяч офицеров. Среди выпускников университета 578 Героев Советского Союза , 28 - дважды Героев Советского Союза , а маршал авиации Иван Никитович Кожедуб стал трижды Героем Советского Союза .

Весомым является вклад учебного заведения в освоение космического пространства . В стенах университета овладевали азами летного дела и получили путевку в небо 27 летчиков - космонавтов. К первому отряду космонавтов входил и всемирно известный выпускник ХУВС - Алексей Леонов - дважды Герой Советского Союза , первый человек , вышедший в открытый космос.

В разные годы в стенах университета учились будущие Министры обороны разных стран: маршал авиации Шапошников Е.И. - Выпускник 1963 г. - Министр обороны СССР (1991 г.), генерал - полковник Морозов К.П. - Выпускник 1967 г. - первый Министр обороны Украины ( 1991-1993 гг ), генерал - майор авиации Косташ И.Г. - Выпускник 1967 г. - Министр обороны Молдовы ( 1991-1992 гг.)

Сегодня Харьковский университет Воздушных Сил - ведущий научный заведение IV уровня аккредитации, который проводит фундаментальные и прикладные научные исследования и готовит квалифицированных специалистов по 15 направлениям и 24 специальностям .