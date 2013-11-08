Минобороны проверяет состояние боевой готовности воинских частей на Закарпатье

Руководитель оборонного ведомства посещает воинские части (учреждения), которые дислоцируются на территории Мукачевского гарнизона. В частности Министр обороны ознакомился с расположением подразделений отдельной горно-пехотной бригады, где командиром полковник Олег Христенко. Павел Лебедев осмотрел казарму, которая переоборудывается под общежитие на 100 мест для военнослужащих военной службы по контракту, столовую, парк боевых машин, спортивный зал, музей боевой славы «128-ая отдельная гвардейская Туркестанско-Закарпатская дважды Краснознаменная механизированная бригада Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины», который был создан в 1957 году.

Вместе с Павлом Лебедевым на месте работает группа должностных лиц Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.