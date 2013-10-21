Представитель армейского спорта завоевал бронзу чемпионата мира по стрельбе из лука

В этом году в нем принимали участие 342 лучших лучников из 62 стран мира. Соревнования проводились в двух возрастных группах – кадетская (спортсмены не старше 17 лет – U-17) и юниорская (лучники не старше 20 лет – U-20).

Среди других достижений сборной команды Украины этот Чемпионат принес награды и в копилку армейского спорта – представитель Учебно-спортивной базы летних видов спорта Министерства обороны Украины (г. Львов) старший солдат Виталий Комонюк завоевал бронзовую награду в личных соревнованиях.

Справка. Старший солдат Комонюк Виталий Николаевич – мастер спорта международного класса по стрельбе из лука; бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров лично (в 2013 г.); бронзовый призер чемпионата мира в помещении среди юниоров лично (в 2012 г.); победитель чемпионата Европы среди юниоров в команде (в 2012 г.); серебряный призер чемпионата мира в помещении среди юниоров в команде (в 2012 г.); чемпион мира среди юниоров в команде (в 2009 г.); серебряный призер чемпионата мира среди кадетов в командном зачете (в 2009 г.); 10 место І Юношеские Олимпийские игры (в 2010 г.); многоразовый чемпион и призер международных соревнований, чемпионатов и Кубков Украины среди юниоров и кадетов; рекордсмен мира и Европы среди юниоров и кадетов в команде; член национальной сборной команды Украины. Выступает за Учебно-спортивную базу летних видов спорта Министерства обороны Украины.