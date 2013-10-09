Продолжается последний призыв юношей в ряды Вооруженных Сил Украины

Первые 57 юношей призывной кампании "Осень-2013" отбыли из Крыма к местам прохождения службы - Отдельного полка Президента Украины и частей Внутренних войск МВД Украины.

Молодых солдат поздравили Постоянный Представитель Президента Украины в АР Крым Виктор Плакида, другие почетные гости, родные и друзья юношей.

Всего этой осенью оденут погоны 500 крымчан. Из них в Вооруженные Силы Украины будет призвано 300 юношей.

Представители духовенства прочитали молитву, благословили и освятили будущих военнослужащих на прохождение срочной службы.

Руководитель военного комиссариата Автономной Республики Крым полковник Дмитрий Малицкий отметил, что возросло количество юношей, которые сознательно желают проходить военную службу. Среди этой категории есть те, кто считает прохождения срочной службы необходимым для будущего трудоустройства и кто стремится пройти военную службу, чтобы испытать и закалить себя.

Торжественные проводы первой партии последнего призыва в армию прошли в центре Николаева - на площади Ленина, у памятника героям - ольшанцам. Проводить более 40 новобранцев пришли представители Николаевской областной и городской власти, духовенства, родственники будущих воинов.

Выступая перед новобранцами, первый заместитель председателя Николаевской ОГА Геннадий Николенко пожелал им достойно отслужить и вернуться домой возмужавшими и закаленными.

Поддержать будущих воинов пришли десантники 79-й Николаевской отдельной аэромобильной бригады высокомобильных десантных войск ВС Украины, которые продемонстрировали мастерское владение приемами рукопашного боя.

Во время призыва "Осень-2013" Николаевская область должна отправить в Вооруженные Силы и другие воинские формирования Украины 450 юношей.

Сегодня, 9 октября, на Черновицком областном сборном пункте, который находится в районном центре Кицмань, также состоялись первые в этом осеннего призыва торжественные проводы юношей в ряды Вооруженных Сил Украины.

Около 30 юношей первой партии прошли социально-психологические тесты и медицинскую комиссию, собеседование с представителями воинских частей, где они в дальнейшем будут проходить военную службу.

Традиционно на областном сборном пункте состоялся торжественный митинг по случаю отправки призывников.

С теплыми словами приветствия перед призывниками, их родителями и близкими, выступил первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Георгий Галиц.

- Это последний призыв в Вооруженные Силы Украины, который проходит с существенным уменьшением количества призывников - со следующего года армия перейдет на формирование по контрактному принципу, - отметил Георгий Галиц. - Отказ от "срочников" - это часть реформ, предусмотренных в Государственной программе реформирования и развития Вооруженных Сил Украины до 2017 года, утвержденной Президентом Украины для создания профессиональной и эффективной армии.

Как сообщил временно исполняющий обязанности Черновицкого областного военного комиссара полковник Василий Маланчук, этой осенью из Буковины будет призвано 276 юношей.

- Повышенное внимание к состоянию здоровья, а также образовательного уровня будущих солдат связана с постепенным переходом Вооруженных Сил Украины к комплектованию должностей военнослужащими службы по контракту, - отметил офицер.

По прибытии в воинские части с новобранцами будет проведен курс первичной военно-профессиональной подготовки по соответствующей программе обучения. Важным элементом обучения станут занятия по огневой, физической, строевой и специальной подготовки, Уставов Вооруженных Сил Украины. Впоследствии они принесут Военную присягу на верность украинскому народу.