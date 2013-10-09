Совместное занятие с рекогносцировки местности индийских и украинских военных в Конго

Группа боевого управления 18 отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, который выполняет задачи по поддержанию мира и безопасности в этой стране, провела совместное с индийскими военными практическое занятие по методике работы офицеров по рекогносцировки местности.

С места проведения занятия - командно-наблюдательного пункта Индийского батальона бригады Северное Киву на высоте Муниги-Западная на несколько километров хорошо просматриваются окружающие горные хребты, местные поселки и дороги, лагеря многонациональных миротворческих контингентов Миссии ООН.

- В августе именно здесь мы проводили практические тренировки в наведении вертолетов Ми -24 на наземные цели , - рассказывает руководитель занятия , начальник командного пункта штаба 18 отдельного вертолетного отряда полковник Виталий Шмаков . - Цель сегодняшнего занятия - совершенствование практических навыков офицеров группы боевого управления по топографической и тактического ориентировании на местности. Прежде всего, это работа с топографическими картами, лазерными дальномерами, компасами , другими средствами . Проверяется точность измерений и верность определения местонахождения группы боевого управления , наземных ориентиров, подразделений, наземных объектов (целей), разработка схемы ориентиров на местности.

Согласно требованиям руководящих документов и инструкций, занятия для офицеров групп боевого управляння проводятся в полной экипировке.

После проверки готовности группы боевого управления к занятию офицеров ознакомили с особенностями проведения рекогносцировки в горно-лесистой местности экваториальной Африки с использованием топографических карт и условных знаков нанесения обстановки контингентов Миссии ООН.

Стоит добавить, что с начала этой ротации 18 отдельного вертолетного отряда группой боевого управления было проведено более 200 занятий и практических наводок на наземные цели вертолетов Ми-24.